بالفيديو: حلا الترك تجتمع بخالتها للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللقاء الأول الذي جمع الفنانة الشابة حلا الترك بخالتها بعد غياب سنوات إذ لفتت الأنظار بمشاعرها خلال اللقاء.

حلا الترك كشفت أنها لم ترى خالتها منذ 3 سنوات تقريباً وأنها اشتاقت لها كثيراً كما أشارت أن سبب البعد انشغال الطرفين في عدة أمور.

بانت معالم السعادة على خالة حلا الترك وأكدت انها اشتاقت لها كثيراً إذ أكدت انها كانت تراها في لحظات خاطفة بين الحين والآخر وقد علقت أنها تراها أكثر راحة بعدما انتقلت لوالدتها وهو ما أثار الجدل فور تعليقها بذلك.

وكان لقاء حلا الترك وخالتها ضمن حلقة من حلقات برنامجها التلفزيوني “حلا” والذي يعرض على قنوات الـ mbc ويكشف تفاصيل حياتها بعد انتقالها لوالدتها وتحسن علاقتها بوالدتها واختلافها مع والدها وزوجته الفنانة دنيا بطمة.