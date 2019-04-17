تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخبيرة الجمال سارة الودعاني، وهي ترتدي ملابس غريبة بتصميمها، ما جعلها عرضة لسخرية والدها الذي كان برفقتها.
وسمع في الفيديو صوت والد “الودعاني” وهو يضحك من دون توقف مشبهاً إياها برجال الدفاع المدني، وهو ما حظي بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والد سارة الودعاني يسخر من ملابسها.. شاهدوا لماذا لم يتوقف عن الضحك؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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