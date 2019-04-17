إعلامي كويتي يكشف عن مشهد مفاجىء خلال عزاء نجل الفنان جاسم النبهان

عبر الإعلامي عادل النبهان عن أسفه خلال حضوره عزاء نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، لغياب رفاق الدرب من الفنانين والإعلاميين عن حضور العزاء.

وقال الإعلامي الكويتي إن العزاء خلا من فنانين وإعلاميين كان من المفترض حضورهم إليه.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”بالأمس عزيت الأخ الفنان الإنسان جاسم النبهان بوفاة ولده محمد فلذة كبده والله يرحمه برحمته ويغفر له ، لكن شاهدت منظر آلمني صف المعزين بالمقبره خالي من رفقاء الدرب الفنانين وقيادين وزارة الإعلام ومحبين هذا الفنان الكويتي المعطاء وأتمنى أن يتم تعزيته في ابنه لتخفيف الألم عنه“.

وتوفي محمد نجل الفنان جاسم النبهان عن عمر 44 عامًا، أمس الثلاثاء، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفجع بها الفنان الكويتي القدير بوفاة أحد أبنائه، حيث سبق واستشهد ابنه البكر طلال خلال الغزو العراقي، أثناء تصويره مظاهرة خرجت ضد الغزو آنذاك، وجسد مشهدًا تمثيليًا في أحد المسلسلات استشهاده.

كما سبق وفجع الفنان جاسم برحيل والدة نجليه المتوفين، الفنانة طيبة الفرج، والتي أنجبت له 6 أبناء، هم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبدالله وعزيزة.