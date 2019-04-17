شاهد: الفنانة زهرة عرفات تشتم إحدى زميلاتها.. وتخمينات المتابعين مفاجأة

نشرت الفنانة البحرينية، المقيمة في الكويت، زهرة عرفات، مقطع فيديو اشعل مواقع التواصل الاجتماعي، شَنَّت فيه هجوم حاد على زميلة لها، لم تذكر اسمها صراحة، متهمة إياها بـ”العنصرية” و”الغباء” على حد وصفها.

وقالت “زهرة” في الفيديو : “حبيبتي اللي واخذة مقلب في نفسك. لما يكون عند مشاهدات على “السناب” ولا على “الإنستغرام” هذا لا يجعل منك نجمة تلفزيون بل يجعل منك نجمة سوشل ميديا”.

واتهمت “زهرة” زميلتها بالغباء قائلة :”إنت عنصرية لأبعد الحدود في كل المواقف، غبية وسخيفة. يعني تخيلوا عنصرية وغبية وسخيفة وواخذة مقلب في نفسها. هل خلطة بطلّع لكم شنو؟ بطلّع لكم بني آدم مريض”، مضيفة :”إنت مريضة. إذا ما تتابعيني أكيد في أحد من حواليك يتابعيني ويدرون إني أنا أتكلم عنك، إنت إنسانة مريضة”.

ولم تكشف “زهرة” سبب وهدف هجومها على زميلتها، وكذلك اسمها، الأمر الذي أثار فضول مشاهدي المقطع الذين وصل عددهم على أحد الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام” إلى أكثر من 108 آلاف في ساعات قليلة جداً، إلا أن المتابعين لمقطع الفيديو خمنوا أن تكون الشخصية هي واحدة من الآتي أسمائهم :”الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، أو الدكتورة خلود”، فيما رأى بعض المتابعين أن الهدف من هذا الفيديو هو فقط إحداث ضجة حول اسمها.