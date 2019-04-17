بالفيديو.. محمد فؤاد يطرح "خدنا معاك" بمناسبة التعديلات الدستورية

طرح المطرب محمد فؤاد، أغنية "خدنا معاك"، وذلك بمناسبة الاستفتاء على "التعديلات الدستورية"، التي أقرها البرلمان أمس بأغلبية الأعضاء، وهي من تأليف محمد البوغة، إخراج كمال عبدالعزيز، وألحان أحمد العتباني. تأليف محمد البوغة، إخراج كمال عبدالعزيز، وألحان أحمد العتباني. يذكر أن كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية نحو 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.

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