في 103 يوم .. مافيا محمد رمضان تكسر حاجز الـ 103 نسبة مشاهدة

أحتفل النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، بتخطي كليب "مافيا" حاجز الـ 103 مليون نسبة مشاهدة في 103 يوم. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان مؤقت "شبح النيل"، و المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، و إخراج ياسر الياسري، ولم يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، و هو عن قصة شهيرة دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، و إخراج ياسر الياسري، ولم يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، و هو عن قصة شهيرةجدا و معروفة للجميع، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و من المقرر أن يظهر النجم محمد رمضان بشخصية جديدة تماما، و سيتم عرض الفيلم بتقنية "3d".

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