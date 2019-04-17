مي عزالدين تطرح" بوستر" دعائي جديد لمسلسها الرمضاني

طرحت الفنانة مي عزالدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بوستر دعائيًا جديدًا لمسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة". وظهرت على الأفيش الجديد تحمل "طبلة"، وعلقت: "تاني بوستر لبيسة بالمرحلة التانية، انتظروا الأفيش الرسمي بكره، توكلت على Advertisements الله". يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عزالدين، سامي مغاوري، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

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