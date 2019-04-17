لأول مرة.. تامر حسني يحيي حفلًا في القصر العيني

أعلن نجم الجيل تامر حسني إحيائه حفل غنائي، يوم الجمعة الموافق 3 مايو من الشهر المقبل، في كلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة بالقصر العيني، وأعلن ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأعلن ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام. Advertisements

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