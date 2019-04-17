شاهد.. السيدات يتصدرن الملصق الدعائي الثاني لـ"ابن أصول"

نشرت الفنانةسوزان نجم الدين، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة الملصق الدعائي وظهر حمادة هلال يقف في منتصف الصورة وإلى جواره البطلات أيتن عامر ورانيا منصور وسوزان نجم الدين وإيناس كامل. أيتن عامر ورانيا منصور وسوزان نجم الدين وإيناس كامل. يذكر أن مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وكريم أبو زيد وإسلام إبراهيم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

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