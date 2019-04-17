غدًا.. ثروت الخرباوي ضيف آخر سطر على النايل لايف

يستضيف برنامج آخر سطر غدا الخميس المفكر والكاتب ثروت الخبرباوي، ويواصل من خلاله البرنامج كشف خديعة الإخوان للشعب المصرى حتى وصلوا لحكم مصر وتخطيطهم للسيطرة على الدولة والبقاء فى الحكم 500 سنة.

ويكشف إنجار الجماعة في المخدرات بفتوي من يوسف القرضاوي لزيادة دخل الجماعة، وكيف استطاعوا تأسيس بنك التقوي ودوره في تمويل التنظيم الدولي ،وكيف

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استطاع ما أسماه الخرباوي بعبيط القرية دخول القصر الرئاسي، ويفضح في اللقاء مثقفين وبعض من النخبة أنفسهم للجماعة طمعا في المناصب.

يذكر أن أخر سطر يذاع فى التاسعة مساءً، على شاشة قناة نايل لايف بالتلفزيون المصري ويقدمه الكاتب الصحفي محمد عبدالنور، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي

رشدي الدقن.

و تطرح فكرة البرنامج، القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي للحوار في تناول غير تقليدي حسب وصف الإعلامي أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، والذي قال إن الموسم الأول من حلقات "آخر سطر"، تناقش كيف خدعت جماعة الإخوان الشعب المصري.

ومن جانبه أكد خالد شبانه رئيس قناة نايل لايف، أنه تم اختيار موعد مميز للبرنامج على خريطة القناة، والذي يستضيف من خلال حلقاته مجموعة من القامات الفكرية والسياسية الكبيرة.