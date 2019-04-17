غدًا.. ناصر عبدالحفيظ وأميرة النجار في ضيافة نهارك سعيد

يستضيف برنامج نهارك سعيد على قناة النيل لايف ناصر عبدالحفيظ وأميرة النجار صباح غدا الخميس للحديث عن تجربة العمل الفني الجديد " هو وهي " للكاتب الكبير أكرم مصطفي والمخرج الكبير د خالد بهجت مساعدي الاخراج الفنانة هبة محمد ، الفنانة هند علي مخرج منفذ كروان يونس.

وتتطرق الحلقة الي الزوايا التي يتناولها العمل والمحطات السابقة التي حقق من خلالها النجم الشاب ناصرعبدالحفيظ نجاحاته بينها مشاركاته في عدد من المسلسلات الدرامية " اكتوبر الاخر " " ناصر

" " الوتر المشدود " خَيْبَر " " سقوط الخلافة " السلطان والشاة " والعشرات من العروض المسرحية آخرها " وجوه " وشخصية الخال عبد الرحمن الأبنودي في الاوبريت المسرحي الغنائي الإستعراضي رائعة " سيرة حب " التي تعرض حاليا علي خشبة مسرح البالون بالعجوزة تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، تأليف الكبير أيمن الحكيم وإخراج د عادل عبدهفارس المسرح الإستعراضي.

يذكر أن ناصر عبد الحفيظ قد حصد العديد من الجوائز الهامة عن مسرحية وجوه من بينها جائزة مونديال الاعلام العربي كأفضل عرض وجائزة مهرجان المسرح العربي كأفضل ممثل ودرع مهرجان بجاية الدولي بالجزائر ممثلا لجمهورية مصر العربية ودرع مشاركة بمهرجان دوز بتونس وحقق العرض نجاحات غير مسبوقة محليا وعربيا تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

و يستعد ناصرعبدالحفيظ بالتعاون مع المخرج د خالد بهجت الذي كانت مشاركاته معه في مسلسل الوتر المشدود لتقديم سيت كوم " عبلة وعبوموي " برنامج نهارك سعيد علي نايل لايف رئيس تحرير داليا سدراك تقديم الإعلامية رانيا السيد وفادي غالي.