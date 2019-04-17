بالصور.. سمر سيعود ضيف شرف مهرجان "إيفنتى"

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المطربة المصرية سمر سيعود، ضيفة شرف مهرجان "إيفنتى"، لتنضم للاحتفال بمرور عام على إطلاق موقعه الإلكتروني المتخصص في مستلزمات الزواج وديكورات الزفاف.
وصرح أحمد الدفراوي المسئول التنفيذي، أن المهرجان يقدم بهذه المناسبة "الجائزة الكبرى" من خلال مسابقة "Eventy grand prize" والتي يقدمها للمرة الأولى لأحدث عروسين مقبلين على الزواج، لبناء عيش زوجية جديد.
وكشفت المهندسة رانيا سعيد، منظمة الحدث، عن بدء التقديم في مسابقة الجائزة الكبرى ليتم التقديم في المسابقة عن طريق الموقع، لاختيار عروسين للفوز بفرح 5 نجوم مع كافة
وأشارت منظمة الحدث، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان، والمقام يوم السبت الموافق 20 أبريل من العام الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الفنانين ورواد الأعمال، وتشمل فعاليات الحفل مجموعة من عروض الأزياء لمصممي أزياء من مصر والشرق الأوسط، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وعالم الموضة.
يذكر أن سمر ، قدمت عددا من الأغانى وصورتها
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