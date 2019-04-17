ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض وسيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية 68% من قراء موقع الخليج 365 تابعوا مسلسل "ما فيي" إستفتاء الفن : أي مسلسل رمضاني ستتابعون هذه السنة؟ برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان خاص الفن- ما مصير التعاون بين زياد برجي و جورج وسوف ؟ هل تم إلغاؤه؟ ممثلة خليجية تهاجم زميلتها:عنصرية وغبية وسخيفة-بالفيديو سيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية وتحتاج الى "معجزة" فنان مصري يسلّم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم سجنه طفل بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين يجلب لهما عرضاً بمبلغ خيالي المزيد المزيد

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