فيديو إباحي لمذيعة معروفة تعمل في الدعارة وتمارس الجنس مع صاحب نفوذأركان بيتيكايا يسعى لبناء ناطحة...

ميرنا وليد - بيروت - فيديو إباحي من العيار الثقيل خرج إلى العلن وبطلته مذيعة عربية حققت في الفترة الاخيرة إنتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من الوجوه الملفتة للإنتباه، وقد تبين لاحقاً أنها تعمل في ​الدعارة​ وتمارس ​الجنس​ مع شخصيات عربية نافذة من أجل الحصول على الاموال والتباهي بثروتها أمام صديقاتها، خصوصاً بعد أن إشترت يختاً بمبلغ خيالي، وراحت تتجول بين الدول على متن طائرة خاصة.

وتم تسريب فيديو لهذه المذيعة وهي تمارس الجنس مع صاحب نفوذ قدم لها الأموال والمجوهرات، وصورها أثناء ممارستها الجنس معه، والهدف من تسريب الفيديو هو إبعادها عن هذا الرجل.