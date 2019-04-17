أركان بيتيكايا يسعى لبناء ناطحة سحاب للفقراء.. ورفض مشاهد جريئة مع نورغول يشيلشاي

ميرنا وليد - بيروت -

النشأة والميلاد

ولد الممثل التركي أركان بيتيكايا في مدينة إيلازيغ، والتي تقع في منطقة شرق الأناضول من ​تركيا​، في 11 كانون الأول/ديسمبر عام 1970، لكنه عاش طفولته في اسطنبول، والتحق بمدرسة محمد كارامانشي الابتدائية في اسطنبول، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة بوستانشي، وتخرج من جامعة الأناضول في مدينة اسكيشهير من قسم المسرح في الكونسرفتوار الدولي عام 1993.

ولديه شقيقة تدعى آيسي، وهو متزوج من ديديم دورسون بيتيكايا منذ عام 2003، وهي مهندسة في علم الجيولوجيا، وأنجب منها ابنه الوحيد "جيم كانو".

البداية الفنية والإنطلاقة

بدأ أركان بيتيكايا العمل في المسرح الدولي في مدينة دياربكر لمدة عام من خلال العمل التلفزيوني في برنامج ترفيهي وذلك في عام 1994، وبعدها بأربع سنوات انطلقت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الأيام الجميلة" ومسلسل "طاهر ذو المرأة" في عام 1999، وفي عام 2000 شارك في مسلسل "قاطع طريق حبك" وبعدها بعام في مسلسل "البدل" ومسلسل "المتسكع" وشارك أيضاً في مسلسل "العروس اليابانية"، أما في عام 2005 شارك في بطولة مسلسل "الكلب" مع الممثل التركي الشهير جونيت أركين . أما المسلسل الذي حقق له انطلاقة قوية فكان "الزهرة البيضاء" بعد أن حقق نسبة مشاهدة كبيرة وذلك في عام 2005، وبعدها بعامين شارك في مسلسل "العاصفة الصامتة"، وبعدها قدم "خريف الحب" و"أغصان الربيع" و"مزرعة الهانم".

واشتهر أركان بيتيكايا في العالم العربي بمسلسل "على مر الزمان" بشخصية "القبطان علي"، وقد حظي المسلسل على نسب مشاهدة عالية في أجزائه الثلاثة، والتي بدأت في عام 2010 وحتى عام 2012، وهو المسلسل الذي حصل من خلاله أركان بيتيكايا على العديد من الجوائز.

وفي عام 2012 شارك في مسلسل "ديلا هانم"، وكان أجره 60 ألف ليرة أي أنه تقاضى 24 ألف دولار عن الحلقة الواحدة بزيادة ألفي دولار عن أجره في "على مر الزمان".

وشارك في عام 2013 بمسلسل " اوفر ذا ديسيس"، و في عام 2014 قام بتصوير مسلسل "عشق ودموع"، بالإضافة إلى مسلسل "حطام"، والذي بدأ الجزء الأول منه في كانون الأول/ديسمبر عام 2014 وانتهى في 19 حزيران/يونيو عام 2015، أما الموسم الثاني عرض في أيلول/سبتمبر عام 2015ن وتقاضى بيتيكيايا وقتها 80 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 26 ألف دولار أميركي.

أما عن الأفلام السينمائية، فعلى الرغم من قلة مشاركته في السينما، إلا أنه في عام 2004 شارك في فيلم "قلب من حجر" ، وفي منتصف عام 2009 شارك النجمة التركية ​بيرين سات​ فيلماً سينمائياً، بعنوان "أجنحة الليل".

جوائز حصل عليها أركان بيتيكايا

خلال مشواره الفني استطاع أركان بيتيكايا أن يحصل على العديد من الجوائز حيث رشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلم "قلب من حجر" من جوائز بياز، ورشح أيضاً لأفضل ممثل عن فيلم Adventure في حفل توزيع الجوائز التركي السنوي .

كما فاز بجائزة أفضل ممثل في الدراما في حفل توزيع جوائز غولدن بيتر فلاي في دورته الـ38 عام 2011، كما حصل على العديد من الجوائز كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "على مر الزمان" خلال عامي 2010 و 2012.

وحصل أركان بيتيكايا على أفضل ممثل تركي من "​الموركس دور​"، نظراً للجماهيرية الكبيرة له في العالم العربي، وكان ​تامر حسني​ أول من أعلن عن مشاركة أركان في حفل توزيع الجوائز، ونشر فيديو له برفقة تامر وهما يرقصان على أغنية "مين ممكن".

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أركان بيتيكايا وخطوة نحو العالمية

في عام 2017 وبمساعدة شبكة فوكس نيوز الأميركية، وقع أركان بيتيكايا عقداً مع شركة إنتاج عالمية ليشارك في مسلسل تلفزيوني أميركي-تركي، وبالفعل بدأ التصوير في لوس أنجلوس، وعاد إلى إسطنبول ليستكمل باقي الدور حينها، وكان العقد بمثابة الخطوة الأولى لأركان إلى العالمية، وحصل من خلال هذا الدور على أكثر من 10 مليون دولار أميركي.

أركان بيتيكايا جزاراً بجانب التمثيل

قرر أركان بيتيكايا خلال الأعوام الماضية، إستثمار أمواله في مشروع إلى جانب التمثيل فقام بفتح محل للحوم، على اعتبار أنه من أكثر المشاريع الرابحة، لكون الشعب التركي يستخدم اللحوم كثيراً.

حادث مؤلم يتسبب في إيقاف تصوير مسلسله وتدهور صحته

في عام 2016 اضطر أركان بيتيكايا إلى التوقف عن تصوير مسلسله "رقم قياسي"، بعد تعرضه لحادث تسبب له بكسر ساقه أثناء خروجه من أحد المراكز التجارية، وفي العام نفسه تدهورت صحته حيث عانى من مرض الكلى وخضع لجراحة للتخلص من الترسبات والحصى، وبعد أن تعافى عاوده المرض مرة أخرى وتم نقله للمستشفى وهو يصور مسلسله "حطام".

رفع دعوى قضائية ضد ​نورغول يشيلشاي​ بسبب مشاهد جريئة

رفع أركان بيتيكايا دعوى قضائية ضد الممثلة التركية نورغول يشيلشاي، بسبب رفضه تصوير العديد من المشاهد الجريئة في المسلسل الذي يجمع بينهما، وهو ما أثار غضب نورغول التي قالت إن المسلسل لا توجد فيه مشاهد جريئة فهو تمثيل، فقام بإتهامها بالشتم وتهديده وقال إنها معتادة على الأدوار التي تحتوي على القبلات، وانتهت الأزمة بينهما بعد تدخل البعض للصلح.

ناطحة سحاب لحماية الفقراء

يخطط أركان بتيكايا لبناء مشروع ضخم للفقراء في تركيا، في مكان يشبه ناطحة سحاب ضخمة لكي يصبح مأوى للمشردين، الذين لا يملكون مسكناً يحميهم، وقد بدأ من فترة بوضع الخطوات الأولية لمشروعه لمحاربة الفقر، وتحسين أحوال الاشخاص الأقل حظاً في الحياة.

شائعات عن عودته للخمور وحقيقة طرده من طائرة تركية

خلال الفترة الماضية كان أركان بيتيكايا قد أعلن أنه أدمن الكحول لفترة، لكنه خضع للعلاج وامتنع عن الكحول تماماً حتى أنه شارك في حملات تركية ضد الخمور ، ولكن شائعات عن عودته بسبب مشاكل افتعلها في أحد الفنادق وأثارت الجدل مما استدعى طرده من الفندق، إلا أن مدير الفندق وقتها نفى هذه الشائعة وأصر على أن أركان بيتيكايا يعتبر من أهم الزبائن. لكنه عاد ليثير الجدل بعد انتشار صور له وهو يتشاجر مع ركاب طائرة في رحلة داخلية في تركيا، حيث تردد بأنه قد تم طرده من الطائرة لأنه كان تحت تأثير الكحول، مما تسبب في ازعاج الركاب، ولكن دافع عنه صديقه المنتج مصطفى أوسلو، والذي قال إن أركان بيتيكايا يتعرض لمؤامرة ومحاولات اتهامه بالعودة للخمور، وهذا غير حقيقي.