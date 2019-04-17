وفاء طربيه.. الدليل الحقيقي على أن الفن رسالة فليقتضِ نجوم اليوم بها

وفاء طربيه التي لم تخطفها الأضواء إلى زواريب الخلاف والصراع ولا حتى أجبرتها على تقديم تنازلات لتظفر بدور هنا أو بطولة هناك، استطاعت أن تصنع لنفسها مساحة كبيرة في عالم التمثيل بدون تقديم أي تنازل فأصبحت أيقونة فنية، وبالوقت نفسه كونت عائلة مميزة، فكانت فيها الأم بجدارة كما كانت في التمثيل بطلة بجدارة، والجميل بوفاء طربيه رغم كل المغريات ظلت متمسكة بإيمانها الكبير.

جميلة إطلالة وفاء طربيه الراقية وإصرارها في حديثها على أن الفن رسالة لا شهرة واضواء فحسب، وليت كل الممثلات والممثلين الحاليين يقتضون بهذه الكبيرة الراقية، ويسيرون على خطاها لأنها بالفعل وبالقول قيمة فنية وإنسانية كبيرة وغالية وكلما تقدمت بالسن زادت قيمتها، وأن يقتنعوا أن الفن رسالة حقيقية لا تقل أهمية عن مهنة الطب والمحاماة وليس شهرة وصوراً جريئة على مواقع التواصل الإجتماعي تحصد علامات إعجاب أغلبها مزيف.