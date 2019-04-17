تعرفوا إلى خالة حلا الترك التي لم تلتقيها منذ 3 سنوات.. شاهدوا لماذا حيّرت الجميع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:53 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة حلا الترك وظهرت فيه وهي تلتقي خالتها شقيقة والدتها منى السابر.

وبدت في المقطع وهي تستقبلها بحفاوة بالغة وبعاطفة ظاهرة حيث عانقتها مشيرة إلى أنهما لم تلتقيا منذ 3 سنوات.

ولفتت إلى أن الخالة تتميز بالطيبة وأنها اشتاقت إليها كثيراً وأنها تضحكها كثيراً. كذلك ذكرت الأخيرة أنها لم تتمكن من لقاء النجمة الشابة كثيراً إلا في البحرين.

ولفتت الانتباه بتحدثها باللهجة اللبنانية وهو ما أحدث موجة واسعة من الجدل في أوساط المتابعين. وتعرضت حلا للكثير من الانتقادات حيث اعتبر بعض الناشطين أنها لم تتذكر خالتها إلا بسبب البرنامج كما اتهموها بالتمثيل غير الناجح.

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وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 155 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن ضجة كبيرة أثيرت حول الفنانة الشابة أثناء وجودها في العاصمة السعودية الرياض لإطلاق مجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل.

وانتشر مقطع فيديو لها وهي تتحدث مع إحدى الحاضرات التي طلبت منها التقاط صورة معها إلا أنها رفضت ذلك. وهو ما دفع الكثير من المتابعين إلى فتح النار عليها واتهامها بالتكبر.