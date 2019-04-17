كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:53 مساءً - نشرت الفنانة المغربية، ​مريم حسين​ فيديو لابنتها الأميرة فيصل الفيصل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تصلي أثناء تواجدها في المطار قبل سفرهما، ما نال اعجاب عدد كبير من متابعيها .



وبعد الصلاة رقصت الفتاة الصغيرة رقصة الباليه، الأمر الذي جعل والدتها مريم تضحك وانتشر الفيديو بشكل كبير حيث أعجب المتابعين بهضامة الطفلة وطلبوا من الفنانة المغربية ان تكثر من نشر فيديوهات ابنتها على صفحتها الخاصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هضامة ابنة مريم حسين وهي تصلي بالمطار تثير اعجاب متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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