مدربة يوجا تعلق على صورة محمد صلاح المُحيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت مدربة يوجا إنجليزية شهيرة، تدعى إيما ستوبس، على طريقة الاحتفال التي قام بها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدفه في مرمى فريق تشيلسي.

محمد صلاح بعدما سجل هدف ليفربول الثاني في الفوز على تشيلسي 2-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ذهب إلى الاحتفال بمحاكاة أحد أوضاع رياضة اليوجا.

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صحيفة “ميرور” الإنجليزية نقلت عن إيما ستوبس قولها: ما قام به محمد صلاح هو وضع الشجرة، وهو وضع خاص بالتوازن، فهو كان يظهر كم هو جيد في الحفاظ على توازنه، وهو وضع خاص أيضا بالهبوط، خاص بشخص يرسل جذوره إلى الأرض لخلق نوع من التواصل.

المدربة اضافت: هذا يعني أن محمد صلاح كان يظهر التزامه وانتماءه لملعب “أنفيلد” ولفريق ليفربول من خلال محاكاة وضع الشجرة، وكذلك التواصل مع المكان والنادي.. في وضع الشجرة تقوم برفع يديك إلى أعلى رأسك، ولكن محمد صلاح وضع يديه أمام قلبه في منتصف صدره.

واختتمت: فعل ذلك هو طريقة تظهر من خلالها فخرك وشرفك أنت والقريبين منك؛ ويتضح من ذلك أنه كان يفخر بزملائه وجماهير فريقه في الوقت الذي يظهر فيه تواصله وانتماؤه إلى ملعب “أنفيلد”.