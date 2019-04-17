الفنان عصام كاريكا يرد على فنانة جزائرية اتهمته بالتحرش والنصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار عن فنانة جزائرية تتهم الفنان المصري عصام كاريكا، بالتحرش جنسيًا بها والنصب عليها وتهديدها بالقتل.

عصام كاريكا، رد على الأخبار المنتشرة في تصريحات صحفية قال فيها: «الموضوع أننا اتفقنا على أغنية تحمل اسم “الواد الحريف” وبعد الانتهاء من تنفيذها قامت بالنصب عليا في 5 ألاف دولار واختفت».

وأضاف، أنه تقدم ببلاغ ضدها ومنعها من دخول مصر، مؤكدًا أن كل ما تم نشره عن تهديده للمطربة بالقتل ليس له أي أساس من الصحة داعيًا الله أن ينصفه ويسترد حقه.

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يذكر أن آخر أعمال عصام كاريكا أغنية «أنا لو»، للمطربة زينة الداودية والتي خاضت بها الغناء باللهجة المصرية لأول مرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

وكانت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، قد قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “عصام كاريكا طلب مني فلوس مبلغ كبير يصل إلى 8 آلاف دولار من أجل لحن لأغنية، واستلم الفلوس ولم يعطيها لي وصار يتحرش بي ولجأت إلى جهاتنا في مصر ولم ينصفوني واعتدوا عليّ وأريد من كل فنانة تعرضت للتحرش أن تضم صوتها لصوتي”.

كما اتهمت مسئول كبير في الوصط الفني بالتحرش بها أيضًا لكنها رفضت الكشف عن اسمه لحين انتهاء التحقيقات.