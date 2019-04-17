منة فضالي توجه تحذيرا لمتابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المصرية منة فضالي تحذيرا لمتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ضد أي تعليقات مسيئة يتم توجيهها لها.

منة أكدت أنها لن تصمت تجاه أي تعليق مسيء، حيث كتبت، على حسابها على موقع “انستجرام”: “أي تعليق غير لائق وفيه إهانة مش حسكت”.

الفنانة المصرية أضافت: “أنا حرة في صفحتي أكتب وأنشر اللي أنا عايزاه مادام مش بغلط في حد لكن غلط.. للصبر حدود يا حلوين”.

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ومنة يعرض لها حاليا مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45 حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، ميريهان حسين، ومحمد نجاتي، سيمون، ميرنا وليد، محمد رياض، نضال الشافعي، ريم البارودي، دينا فؤاد، وغيرهم.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.