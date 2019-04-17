بلاغ جديد يتهم محمد رمضان بالسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم زياد أشرف الجيوشي، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة العجوزة ضد الفنان المصري محمد رمضان، يتهمه فيه بسرقة لحن أغنية «القمر» التي طرحها مؤخرًا.

ويحمل البلاغ رقم 3338 لسنة 2019، ويؤكد أن محمد رمضان سرق لحن أشرف الجيوشي، و المسجل في المصنفات الفنية تحت اسم «زمان كان في صحاب».

وذكر الشاكي في بلاغه أن اللحن تمت سرقته من صفحة بموقع «فيس بوك»، الخاصة به بتاريخ 4 أغسطس 2018.

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وكان محمد رمضان قد طرح أغنية «قمر» منذ أسبوعين وحققت نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 11 مليون مشاهدة.

أغنية “القمر”، من إخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

من ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني بمسلسل «زلزال»، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية، قد اعترضت على فيلم “بطل عادي” لمحمد رمضان، وأصدرت قرارًا بوقف تصويره، والفيلم تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ويقوم بطولته الفنان محمد رمضان وشيرين رضا وروبي، ويتولى مهمة إنتاجه شركة العدل جروب.