إليسا غاضبة من روتانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غضبها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

وكشفت إليسا، عن غضبها بسبب حذف كل أغانيها من على موقع «يوتيوب»، لشركة «روتانا»، بعد انضمامها لشركة «ديزر»، مؤخرًا.

وقالت إليسا، في تغريدتها: «كما لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست علي أنغامي بعد الآن.. أنا حزين علي هذا ولكن هذا هو قرار روتانا وأنا احترم ذلك.. أغنياتي علي الديزر الآن».

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وتستعد إليسا، لطرح فيديو كليب أغنية «كرهني»، وهي من كلمات علي المولى, وألحان فضل سليمان.

ردت إليسا،على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورة لها من فيديو كليب أغنية «كرهني»، بسبب مشهد «السرير»، خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، قائلة: «لا تعليق بالنتيجة أنا عم مثل فيلم قصير بكليب يخصني وبدي يطلع بأحسن صورة وبكل الأحوال مهما أعمل اللي بيكتب راح يكتب وينتقد صورة ولم يشاهدوا المشهد وعندما يشاهدونه ما راح ينتقدوا».

من ناحية أخرى تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي ضخم لأول مرة في مدينة جدة السعودية بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس يوم 19 أبريل الجاري، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح كليب جديد لأغنية «كرهني»، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج إنجى جمال.