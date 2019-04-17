راغب علامة يهاجم السياسيين في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان اللبناني راغب علامة، الأوضاع التي يعاني منها لبنان والطبقة السياسية التي تحكمه.

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «الطقم الطائفي السياسي اللبناني هو المسئول عن الأزمة المالية في البلد والآتي الأعظم.. هم خربوها ولن يستطيعوا إصلاحها».

وأضاف: «هم عباقرة بتدمير الاقتصاد وليس بتعميره، الشعب مش مسؤول عن الدمار ولا يمكنكم مد يديكم إلى جيوب المواطنين التي أصبحت فارغة وليست كحساباتكم المتخمة بالمال في البنوك».

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وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة، الأوضاع السياسية في لبنان، والتي عرضته لمشاكل وانتقادات من قبل برلماني لبناني، وهدده بالقتل بسبب انتقاداته وتلقى راغب مساندة كبيرة من قبل النجوم وجماهيره عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى أطلق راغب علامة، أحدث أغانيه والتى تحمل اسم “صدفة”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية.

كما طرح راغب علامة، مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد.