هل يتم منع عرض برنامج رامز جلال الجديد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول وقف برنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وكشف مصدر مسئول من داخل قناة «Mbc مصر»، في تصريحات صحفية، أن نقابة الإعلاميين ليست جهة رقابية، وليس لها سُلطة أو ولاية على عرض أي مُحتوى برامجي أو درامي على الشاشات المُختلفة، ولا يجب إقحام النقابة في هذه القضايا.

وأضاف، أن برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره وإنتاج كل مراحله الفنية خارج مصر، عبر شركة إنتاج خاصة، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاختلاق مشكلة من لا شيء تجاه برنامج ناجح.

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وكانت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، قالت: إن برامج المقالب لم تقدم أي طلب للحصول على تصريح من النقابة للعرض على شاشة رمضان حتى الآن، مشددة على أنه لن يعرض أي برنامج قبل التصريح له.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية لها، أن برامج المقالب يؤخذ عليها الكثير وتحتاج لإعادة نظر في مصر، موضحة أن المناطق الشائكة التي يجب الابتعاد عنها في الدراما هي العنف والقتل والمخدرات.

وتابعت: «نُريد من الدراما المصرية التي ستعرض في رمضان أو بعد رمضان أن تحترم التقاليد المصرية».