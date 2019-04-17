أصالة تغرد عن غدر الصحاب.. فمن تقصد بحديثها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السورية أصالة، العديد من تساؤلات متابعيها وذلك بسبب تغريدة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

أصالة، قالت في تغريدتها: “صدمتي بالبعض أضعف تأثيرًا من سعادتي وفخري بمنّ عرفتهم من أُناس غيرهم”.

وأضافت: “لأنّني مُنعّمةً بالحظّ، وقدوةً أُحاول أنّ أكون لمنّ أفخر أنا بهم، فلا أحسبُ من عمّري وقتاً أنا ضيّعته ، على منّ لا يستحقّ قربي، وأَسعد حتّى أملأُ روحي أُنساً وودّاً، مع منّ همّ كُثر، محبّين وأهلاً طيّبين”.

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وتساءل جمهور أصالة، إن كانت تقصد بتغريدتها الفنانة أنغام، خاصة أنها جاءت بعد يومين من حلول أنغام، ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي”، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية “دبي”.

ووجهت أنغام خلال الحلقة رسالة لمنتقدي زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، من داخل الوسط الفني قائلة: “يتفقلوا.. اللي يزعل يتفلق”.

كما فضلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الفنانة أصالة، في فقرة النجم الأقرب لقلبها.

يذكر أن زواج أنغام، من أحمد إبراهيم، تسبب في قطيعة بينها وبين أصالة وذلك لدرجة القرابة التي تجمع ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم السابقة وأم اولاده، بزوج أصالة المخرج طارق العريان، حيت أنها إبنة شقيقته.