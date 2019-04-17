فنانة جزائرية تتهم عصام كاريكا بالتحرش وتهديدها بالقتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل اتهمت فنانة جزائرية الفنان المصري عصام كاريكا، بالتحرش الجنسي بها، وتهديدها بالقتل.

الفنانة الجزائرية ياسمين نيًار، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “تعرضت للظلم من عصام كاريكا، ومسئول آخر كبير في الوسط الفني بمصر ولن أستطيع ذكر اسمه الآن ولكن سأكشف عنه بعد انتهاء التحقيقات”.

وأضافت: “عصام كاريكا طلب مني فلوس مبلغ كبير يصل إلى 8 آلاف دولار من أجل لحن لأغنية، واستلم الفلوس ولم يعطيها لي وصار يتحرش بي ولجأت إلى جهاتنا في مصر ولم ينصفوني واعتدوا عليّ وأريد من كل فنانة تعرضت للتحرش أن تضم صوتها لصوتي”.

Advertisements

وتابعت: “كنا نريد أن نقدم شيء جيد ونعشقه منذ طفولتنا وهو الفن بدون ان يتم الإعتداء علينا جنسيًا، وكان لدي حلم منذ الطفولة وأردت تحقيقه لوالدتي بأن تراني نجمة، وصارت شيء، ولكن الفتاة ليست لعبة ، فهي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والخالة والجارة وهي أساس المجتمع دعوها تعيش حياتها لكي تعطي أجمل ما لديها ودعوا الفن للفن فقط وليس بوابة للدعارة”.

واستطردت: “كل بنت تعرضت لموقف مثل الذي تعرضت له تضم صوتها لصوتي لكي نقول لا للعنف ولا الاستغلال المعنوي والجسدي والجنسي، وأريد من العدالة والقوات المصرية أن تقف معي وتسمع حكايتي وتنصنفني إذا أنا مظلومة وأنا مظلومة وانظلمت كتير في مصر وأنا أعلم أن المصريين جدعان ولدي جمهور مصري كبير أوجه له التحية ولكل جمهوري في الوطن العربي قفوا إلى جانبي وساندوني”.

وأنهت كلامها قائلة: “أريد للمرأة أن يكون لديها حقوق ولديها كلمة وتعيش حريتها دعونا نبتعد عن العنف والتحرش في الفن ويا رب مصر تحميني من هذه التهديدات”.