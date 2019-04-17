الفنان المغربي فريد غنام يتخلى عن شعره الطويل ويفاجئ الجميع بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المغربي فريد غنام جمهوره، وتخلى عن الشعر الطويل الذي اشتهر به منذ دخوله الساحة الغنائية، وظهر بـ”لوك” جديد ومختلف تماماً.

فريد خضع لحمية غذائية افقدته الكثير من وزنه الزائد، كما حصل على تسريحة شعر قصير، وهو الـ”لوك” الذي فاجأ به النجم الشاب محبيه في كليب جديد لأغنية بعنوان “بلكانة”، وهي من كلمات خالد سلام،، توزيع محمد شريف.

Advertisements

”لوك” فريد الجديد لم يكن مفاجأة فريد الوحيدة للجمهور في الكليب، حيث اختار الفنان الشاب، زوجته رباب أزماني لمشاركته بطولة الكليب الذي صوره في شمال المغرب تحت إدارة المخرج حسن الكورفتي، حيث تجاوز الكليب حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد يوم واحد على طرحه.

يُذكر أن فريد غنام بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في برنامج “The Voice” بموسمه الأول، حيث انضم الفنان الشاب لفريق النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، ونجح في الوصول للنهائيات، إلا أن مواطنه الفنان المغربي مراد بوريقي نجح في انتزاع لقب “أحلى صوت”، وكان ينتمي لفريق النجم اللبناني عاصي الحلاني.