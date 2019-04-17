انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا تبقى من كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق المهول؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - نجحت جهود رجال الإطفاء في باريس في تقليص الخسائر المتوقعة للحريق المدمر الذي أتى على كاتدرائية نوتردام، حيث نجحت إدارتهم للأزمة في إنقاذ كنوز الكنيسة.

ودمر حريق هائل اندلع في الكاتدرائية لأكثر من 12 ساعة البرج والسقف، لكن لم يصب برجي الجرس اللذين يعودان إلى القرون الوسطى بأي ضرر، في حين نجحت جهود الإنقاذ المحمومة في إنقاذ "أثمن كنوز" هذا الأثر التاريخي، بما في ذلك "إكليل الشوك" الذي يزعم أن المسيح كان يلبسه.

وتوضح الصور الملتقطة أن معظم أجزاء الكاتدرائية قد نجت من حريق مدمر كاد أن يأتي على معظم البناء الأثري.

بعض اللوحات تضررت من جراء الدخان وسوف تنقل إلى متحف اللوفر لترميمها.

وأفادت السلطات الفرنسية أن "أرغناً" أثرياً بالكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية يعود إلى القرن الثامن عشر نجا من الحريق، وهو يضم أكثر من 8 آلاف أنبوب، بعد وضع خطة لحماية القطع الأثرية بسرعة بعد اندلاع الحريق الاثنين.

ويعتبر المسؤولون أن الحريق كان حادثاً، ربما نتج عن أعمال الترميم في هذا الكنز المعماري العالمي الذي يعود تاريخه إلى نحو 900 عام من التاريخ الفرنسي الصاخب، لكنه دمر من جراء الحريق في اليوم الثاني من أسبوع الآلام المقدس عند المسيحيين.

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وقال مدعي عام باريس ريمي هايتز، إن التحقيق في سبب الحريق سيكون "طويلاً ومعقداً".

ويعمل 50 محققاً على هذه القضية وسيجرون مقابلات مع عمال من خمس شركات تم استئجارها لأعمال ترميم سقف الكاتدرائية، حيث اندلعت النيران أولاً.

وقال هياتز إن إنذار الحريق الأولي انطلق الساعة 6:20 مساء الاثنين، ولكن لم يتم العثور على مصدر الحريق.

وانطلق إنذار الحريق للمرة الثانية الساعة 6:43 مساء، حيث تم اكتشاف الحريق على السطح.

ولن تخفف الأخبار التي تفيد بأن الحريق قد يكون عرضياً حدة الحزن والتأثر الوطني إزاء "رمز الكبرياء القومي" الذي خُلد في رواية فيكتور أوغو لعام 1831 (أحدب نوتردام).