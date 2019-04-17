Apr 17, 2019
كشفت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى انها تستعد لتصوير أغنية “كتير حلو” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج وليد ناصيف الذي سبق ووقع أغنية “ملعون أبو العشق” حيث حقق الكليب نجاحاً كبيراً وتخطى عتبة الخمسة ملايين مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحه على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يويتوب.
ورداً على سؤال هل ستصور “كتير حلو” بنفس طريقة “ملعون أبو العشق”، قالت “لا غير شي”.
وعن الموسم السادس من ارابز غوت تالنت، اكدت نجوى ان هذا الموسم هو الأهم.
نذكر ان “كرم” أطلقت “ملعون ابو العشق” و “كتير حلو” دفعة واحدة الاولى من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان. و “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.
اخبار ذات صلة: خاص- نجوى كرم حديث مواقع التواصل والإعلام العربي والعالمي
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نجوى كرم تكشف عن جديدها لبصراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.