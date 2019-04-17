خاص- نجوى كرم تكشف عن جديدها لبصراحة

كشفت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى انها تستعد لتصوير أغنية “كتير حلو” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج وليد ناصيف الذي سبق ووقع أغنية “ملعون أبو العشق” حيث حقق الكليب نجاحاً كبيراً وتخطى عتبة الخمسة ملايين مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحه على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يويتوب.

ورداً على سؤال هل ستصور “كتير حلو” بنفس طريقة “ملعون أبو العشق”، قالت “لا غير شي”.

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وعن الموسم السادس من ارابز غوت تالنت، اكدت نجوى ان هذا الموسم هو الأهم.

نذكر ان “كرم” أطلقت “ملعون ابو العشق” و “كتير حلو” دفعة واحدة الاولى من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان. و “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.

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