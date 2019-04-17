إليسا وروتانا.. هل ستؤثر الخلافات على حفلها في جدّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن حفلة إليسا المحددة إقامتها مساء الجمعة المقبلة في هيلتون جدة لن تكون على ما يرام، وذلك بسبب حالة التوتر الحالية بين الفنانة اللبنانية وشركة روتانا.

فالخلاف امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى مهاجمة روتانا من قبل محبي إليسا؛ ما دعا البعض إلى مطالبتهم بالتهدئة، وذلك بالتزامن مع قيام إليسا بإلغاء متابعتها لروتانا في جميع منصات السوشال ميديا، بعد قيام الشركة بحذف جميع أعمالها من تطبيق أنغامي تطبيقًا لبنود التعاقد الذي تم بين روتانا وشركة ديزر الفرنسية التي وقعت على اتفاقية طويلة الأجل بتوزيع محتوى الفنانين المتعاقدين مع روتانا "السمعي والرقمي" حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت إليسا أعربت عن حزنها الشديد بسبب القرار الذي اتخذته روتانا وغردت على تويتر، قائلًة: "كما لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا، ولكن هذا قرار روتانا وأنا احترمه، أغنياتي الآن على ديزر".

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وفيما يتعلق بحفل الجمعة الذي يضم إلى جانب إليسا، الفنان ماجد المهندس، فالمصادر تشير إلى أن إليسا أبلغت روتانا رفضها لقاء الإعلاميين أو الحضور للمؤتمر الصحفي، ولكن قوبل ذلك الطلب بالرفض، فيما سيكون محددًا على أسماء إعلامية معروفة.

يشار إلى أنه وبعد تغريدة إليسا تلك، تم إعادة بعض الأغاني والكليبات التي حذفت في محاولة للوصول من جانبها لحلّ يرضي إليسا من دون أن تتسبب في خسارة مادية بعد تعاقدها مع "ديزر"، التي أعلنت لاحقًا في تغريدة أن جميع الأعمال موجودة في يوتيوب.