نقيب السوريين يُلمّح بأن أصالة "ليست فنانة"

أطلق نقيب الفنانين السوريين الممثل زهير رمضان، تلميحات تُسيء للفنانة أصالة، حيث أكد أن "الفنان هو العضو في نقابة الفنانين والمسجل في قيود الفنانين" وأن كل من يخرج عن هذا الإطار لا يعتبر فناناً"، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان بإمكان أصالة تسوية أوضاعها والعودة إلى وطنها.

وتسبب قوله عقب ذلك مباشرة خلال حلوله ضيفاً على أحد برامج إذاعة وتلفزيون "نينار" السورية: "وفهمك كفاية وفهم المشاهدين كفاية"، الفهم الصريح لتلميحاته. وعما إذا كان هذا التصريح خطراً قال: "هذا قانون"، مؤكدًا أن قرار عودتها من عدمه ليس بيده.



وأثار بذلك ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر التسجيل المصور على تطبيق "إنستغرام". واعتبر معظم المتابعين أنه يريد بذلك القول إن أصالة لا تعتبر فنانة. وأحدث هذا موجة واسعة من الجدل بين المؤيدين له والمعارضين لتصريحاته التي رأوا أنها تظلم الفنانة.

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