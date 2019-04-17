حلا شيحة تكشف رسالة "العندليب" إلى والدها

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على إنستغرام، صورة لرسالة، وجهها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، لوالدها الفنان أحمد شيحة، تعليقًا على أعماله الفنية. وجاء برسالة الإشادة من عبد الحليم "أخي الفنان أحمد... كان غناؤك بالألوان أروع كثيراً من غنائي لقصيدة رسالة من تحت الماء.. وكان مزيج الألوان الزرقاء والرمادى.. والأحمر هي أنغام ولحن يجري على الورق.. لقد سبقتنا جميعاً.. نزار والموجي وأنا.. أحييك أيها الفنان الرائع"، وقام العندليب في النهاية بالتوقيع باسمه، حيث كانت الرسالة في 21 أيلول (سبتمبر) 1973. يذكر أن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، قدم العديد من المعارض المحلية والخارجية، كما قام بتصميم وتنفيذ صحن القبة الداخلي لمسجد فاطمة بالكويت، ورسم سقف قصر سلوم بالإسكندرية، كما ساهم في العديد من مؤتمرات اتحاد الفنانين العرب، وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها منح العضوية الشرفية من مجلس السيناتوريال الأعلى للحزب الجمهورى 1990.

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