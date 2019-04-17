تنورة هيفاء وهبي القصيرة تُشعِل باريس

ظهرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي وهي بكامل أناقتها خلال وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية ملابس اختارتها من خط الأزياء الخاص بها، والذي أطلقته مؤخرا ويحمل اسم Beau Voyou. واختارت وهبي تنورة جلدية قصيرة مع تيشرت ناعمة وجاكيت شتوية مزينة بالفرو. وحملت في يدها حقيبة سوداء جميلة. وبدت هيفاء في غاية الجمال والرشاقة وهي تقفز وتركب الدراجة الهوائية. وخطفت الأنظار بإطلالتها الشبابية المميزة. وكانت هيفاء تألقت في وقت سابق بفستان قصير، مكون من خيوط لامعة ومتعددة الألوان، من علامة Balmain، ويبلغ سعره 5990 دولار أميركي.

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