شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يستعين بمشاهد سينمائية لـ على بدرخان فى مسرحية "سحر الأحلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان مجدى فكرى، بروفات العرض المسرحى "سحر الأحلام"، 24 أبريل الجارى، وتشاركه البطولة الفنانة إيناس مكى، من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا. وقال مجدى فكرى فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن المسرحية تناقش حال الإنسان العربى وتناقش قضايا قومية مهمة، فى ظل ظروف صعبة يعيشها العرب، واستعنا بالمخرج الكبير على بدرخان الذى استقبل النص بحفاوة بالغة، فكم هو كبير ومتواضع ومهما تحدثت عن فنه ورقيه واحترامه لن أوفيه حقه. Advertisements وأضاف فكرى أن العرض موسيقى استعراضى غنائى كبير، ويعبر على بدرخان عن مشاعر وأحاسيس الإنسان العربى بكاميرته فى بعض مناطق الدراما داخل المسرحية التى تتطلب مشاهد سينمائية. مسرحية "سحر الأحلام" بطولة مجدى فكرى، وإيناس مكى، وعبد العاطى صالح، ورضا رمزى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكورات وإضاءة دكتور إبراهيم الفوى، ملابس جمالات عبده، ويشارك فى العرض النحات العالمى الدكتور طارق الكومى، والفنان حسن غانم، من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا. العرض من إنتاج فرقة الآلات الشعبية برئاسة د. أسامة زغلول، التابعة للقطاع الاستعراضى بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده.

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