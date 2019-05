شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يمنح جائزة Palme d’or d’Honneurالشرفية لـ "آلان دولون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم العالمي آلان دولون، تم منحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي شرفية تكريما لمسيرته الفنية المذهلة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 72، والمقرر إقامته من 14 مايو المقبل ويستمر حتي 25 مايو في فرنسا .

يذكر أن فيلم افتتاح فعاليات المهرجان هو فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière ، كذلك سيكون العرض الأول عالميا للعمل ، فيلم " The Dead Do Not Die " من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم .