شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ووائل كفورى يحييان أعياد بيروت فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة إليسا ووائل كفورى، أعياد العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقام فى شهر يوليو المقبل، ونشر "كفورى" عبر حسابه على "تويتر"، صورة للبوستر الدعائى للحفل الذي يحييه يوم 11 يوليو المقبل، كما نشرت إليسا صورة للبوستر الدعائى للحفل الذى تحييه يوم 26 يوليو المقبل.

وتنتظر الفنانة إليسا، طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "كرهنى" الأيام المقبلة، من ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، أما آخر أعمال الفنان وائل كفورى أغنية "ولاد الحرام"، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.