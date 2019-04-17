شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى سميرة أحمد فى محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن الممثلين الذين نالوا إعجابها خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن أكثر من يعجبنى من الممثلين حاليا؛ كريم عبد العزيز ، أحمد حلمى، أمير كرارة، طارق لطفى، أحمد مجدى، ومحمد عادل، ومن الممثلات؛ ياسمين عبد العزيز، ومنى زكى، ريهام عبد الغفور ، وأسماء أبو اليزيد.

وقالت النجمة سميرة أحمد أحد عمالقة زمن الفن الجميل: "بحب محمد رمضان وعجبنى جدا فى مسلسل "نسر الصعيد" بالموسم الرمضانى الماضى، كان عامل الدور حلو قوى ولايق عليه، بالإضافة إلى إجادته للهجة الصعيدية.

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تعود الفنانة القديرة سميرة أحمد إلى السينما والدراما بعد غياب سنوات طويلة، إذ قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها ستبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "بالحب هنعدى" بعد الموسم الرمضان المقبل، ومن المقرر عرض العمل فى رمضان 2020 ، ليشهد عودة النجمة الكبيرة للدراما بعد غياب 10 سنوات منذ أن قدمت مسلسل "ماما فى القسم" عام 2010.

وفيما يخص عودتها للسينما صرحت سميرة أحمد بأن السيناريت يوسف معاطى قال لها إنه يفكر فى عودتها للسينما قائلة: "يوسف معاطى قال لى عندى موضوع مناسب ليكِ" لكنه غير جاهز حتى الآن، ليشهد العمل عودتها للسينما بعد غياب عن السينما منذ حوالى 32 عاما.