شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها .. حكاية تحول جينيفر جارنر لـ رجل قبل سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة جينيفر جارنر بعيد ميلادها ال 47 حيث ولدت فى الـ 17 من ابريل عام 1972، .. ورغم ما تمتلكه جينيفر من حكايات عديدة طوال مشوارها مع النجومية من أدوار بارزة إلى ارتباطها بواحد من أهم النجوم فى وقت سابق قبل الانفصال وهو "بن افليك" التي شكلت معه ثنائياً بارزاً على الساحة العالمية إلا أن هناك حكاية نتعرض لها فى عيد ميلادها تعتبر الأغرب فى مسيرتها بالكامل.

الحكاية تتلخص فى نشر نجمة هوليوود صورة لها بشكل مفاجىء ظهرت فيها بلوك رجل حيث لم تكتفي بقصة الشعر وإنما وضعت ذقن أيضاً مما أحدث ضجة كبري على المواقع العالمية التي لم تعلم السبب وراء الأمر خاصة أن هناك من اعتقد أن من فى الصورة هو أخوها وليس هي، وذلك قبل إعلان الجهة المنتجة لفيلمها بعد فترة من التشويق أنها تحضر لفيلم كوميدي لم تحدد اسمه آنذاك تلعب فيه جينيفر جارنر دور امرأة تتحول لـ رجل.





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