شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا كدة تمام".. محمد رجب يقدم الغموض والإثارة فى برومو "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة cbc التريلر الدعائى لمسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث احتوى البرومو على الإثارة والغموض، فضلا عن اللوك الجديد الذى ظهر رجب من خلاله، مما نال إعجاب الجمهور منذ طرحه، لاسيما أن المسلسل من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل خاصة أنه يتضمن مفاجآت فى أحداثه، ويجسد رجب شخصية "نوح الشواف" خلال الأحداث.

وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل سميح النقاش من تصوير 8 أسابيع كاملة، ويكثف حاليا التصوير للانتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، وتسليمها للشركة المنتجة ، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة .

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محمد رجب

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.