شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقباله بالورود.. تامر حسنى يشكر أهل السعودية على حسن الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان تامر حسنى، على توجيه الشكر لأهل السعودية، على حسن الاستقبال والضيافة التي استقبلوه بها اليوم، قبل حفله الأول غداً في مدينة الرياض السعودية.

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ونشر الميجا ستار، مقطع فيديو للاستقبال الذى حظي به فى الفندق المقيم به في الرياض، ويظهر الورود التي كانت في انتظاره بالإضافة إلى التورتة التي رسم عليها صورته، بالإضافة إلى مقطع فيديو أثناء التقاطه الصور مع معجبيه وجمهوره فى الفندق.



تامر حسنى وسط الجمهور

وتعد حفلة الفنان تامر حسنى غداً هى الأولى له فى مدينة الرياض، بعد نجاح حفلاته الثلاثة التى أقامها داخل المملكة العربية السعودية الأسابيع الماضية، ونجح في تسجيل أكبر عدد جماهيرى في مهرجان الشرقية بمدينة الخبر بالسعودية.



تامر حسنى يلتقط الصور مع جمهوره فى السعودية

وكان قد توج النجم تامر حسنى بلقب أفضل مطرب عربى لعام 2018، بعد نجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بحفل جوائز "الموريكس دور" فى لبنان، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربى، فى العاصمة بيروت، كما حصل على جائزة تقديرية استثنائية كونه أنجح فنان جمع بين الطرب والتمثيل معا.