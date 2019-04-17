صديقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار رغم خسارته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - سرقت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez ، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo خطف الانظار في مباراة زوجها مع فريق أمستردام التي جرت أمس على ملعب "يوفنتوس أرينا" حيث حرصت على التواجد لتقديم الدعم لزوجها.



ونشرت العارضة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، صورة لها على مدرجات الملعب، حيث ظهرت بإطلالة أثارت انتباه العديد من الأشخاص، ولاقت تفاعلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واختارت صديقة كريستيانو رونالدو فستاناً قصيراً أسود اللون، وحذاء شتوي طويل بكعب عالي. وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة خضراء اللون، وإكسسوارات ناعمة. واختارت تسريحة شعر بسيطة فتركته منفرداً إلى الخلف.



ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعي رودريغيز، إذ وصفها البعض بـ"المثيرة" و"الأجمل".



وكان فريق "أجاكس" الهولندي قد فاز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ فترة طويلة.

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