إميليا كلارك تتقاضى 500 ألف دولار عن كل حلقة من غيم أوف ثرونز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - بدأ الموسم الثامن من مسلسل "غيم أوف ثرونز"، منذ يومين، حيث سجّل نسب مشاهدة قياسية على شبكة HBO وكان أكثرها تحقيقًا للأرباح.

واللافت أنّ تكلفة إنتاج كل حلقة من الموسم 8 وصلت إلى 15 مليون دولار، أي ما يعادل تكلفة إنتاج فيلم بالكامل.

أما أجور فريق العمل فوصلت الى 200 ألف دولار وحتى مليون دولار للحلقة الواحدة، إذ كان للممثلة إميليا كلارك Emilia Clarke الحصة الأكبر.

وفي هذا السياق ذكرت وسائل إعلام عالمية، أنّ إميليا تقاضت 500 ألف دولار عن كل حلقة في الموسمين الأخيرين.

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وعلى ذلك، وفي الوقت الذي شمل الموسم السابع من 7 حلقات، وسيكون هناك ست حلقات في الموسم الثامن، فإنّ إميليا تقاضت حوالى 6.5 مليون دولار عن موسمين فقط، وبناءً على ما قدمته في المواسم الأولى، فستكون قد تقاضت إجماليّ 12.5 مليون دولار.

يشار إلى أنّ "الخليج 365" رصدت كل ما تود معرفته عن الموسم الثامن من الملحمة الشهيرة:

بداية الموسم الثامن

يتألف من ست حلقات طويلة، تتجاوز مدة بعض الحلقات الساعة الواحدة، وسوف يشهد معركة ضد جيش الموتى، استغرق تصويرها قرابة الشهرين من التصوير الليلي في الهواء الطلق، وأسابيع من التصوير داخل الاستوديو، حتى اكتملت، ويبدأ الموسم الثامن مع وصول Daenerys وجيشها إلى Winterfell، وهناك يحدث "اختلاط مثير لشخصيات لم يسبق أن التقى بعضها من قبل، وذلك أثناء استعدادهم لمواجهة جيش الموتى، كما سيعود جميع أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين إلى هذه السلسلة النهائية من المسلسل، لكن لا يمكن التأكيد من الذي سوف يظل على قيد الحياة.

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وعلى الرغم من أنّ السلسلة سوف تنتهي بنهاية الموسم الثامن، إلاّ أنّ HOB أمرت بإنتاج حلقة تجريبية لأحداث سابقة، ولكن قد تكون هناك فترة انتظار طويلة بين نهاية هذا الموسم وبداية العرض المنفصل.



ملصق الموسم

حين أصدرت HOB للتوّ الملصق الجديد للموسم الأخير، ظهر في البداية وكأنه الجزء العلوي من لعبة Iron Throne، ولكن بالنظر عن قرب، اتضح أنّ هذا العرش لديه عيون وهي عيون التنّين.



هل النهاية مرضية أم لا؟

وبحسب موقع E NEWS فقد كشف المخرج David Nutter، بأنّ النهاية سوف تكون مرضية، يقول: "أنا راضِ تمامًا عن الكيفية التي ينتهي بها الموسم الثامن"، ويضيف: "أنا أضمن أنه ستكون هناك الكثير من المفاجآت واللحظات المروعة، لكنها حقًّا أشياء جذابة للغاية".

وعلى الرغم من أنّ Nutter قد يظن أنّ النهاية مرضية، إلا أنّ نجم المسلسل Kit Harington (جون سنو)، يدرك جيدًا أنّ من الصعب إرضاء الجمهور، يقول: "أعتقد أنّ المسلسل التلفزيوني الذي امتد لثماني أو تسع سنوات وذلك أمر صعب للغاية، لا أعتقد أنّ الجميع لن يكونوا سعداء كما تعلمون، ولا يمكنك إرضاء الجميع".





حقائق طريفة عن جميع أجزاء المسلسل



• تبنّت "صوفي تيرنر"، التي تلعب دور "سانسا ستارك"، الكلب الذي لعب دور ذئبها في المسلسل.



• شخصية "دينيريس تارجاريان"، التي تؤدي دورها الممثلة إيميليا كلارك، محبوبة لدرجة أنه تمت تسمية 146 طفلة عام 2013 باسم «كاليسى»، تيمّنًا بها.



• لعبت زوجة روب ستارك "أونا شابلن"، حفيدة تشارلي شابلن.



• تم اختراع لغتين بالكامل، وهما "الفاليريان والدورثراكي" من بضع كلمات موجودة بالرواية، حيث تم تكليف اللغوي "دافيد بيترسون" بمهمة صنع اللغتين، تحتوي على قواعد لغوية كاملة.



• أكثر من نصف متر من الشعر الآدمي يتم استخدامه لصنع كل باروكة لشخصية "داينيريس" لكل تسريحة.



• ذئاب الـ dire wolves التي تمثل شعار عائلة ستارك هي حقيقية، ولكنها انقرضت منذ 1000 حوالى عام، وبالتالي تمّ استخدام نوع من الكلاب تشبه الذئاب في المسلسل، وتمّ تضخيمها باستعمال المؤثرات البصرية.



• المسلسل هو أكثر عمل تمت قرصنته ومشاهدته بطريقة غير قانونية في تاريخ التلفزيون.



• خلال مشهد واحد، كانت "إميليا كلارك" مغطاة بدم مزيف، لدرجة أنها علقت في الواقع على مقعد المرحاض.



• بعد أدائه الرائع في تقديم دور "جوفري" استلم "جاك جليسون" رسالة من مؤلف السلسلة يقول فيها: مبروك الجميع أصبح يكرهك.



• معدل مشاهدات الحلقة الواحدة من الموسم السابع بلغ ٣١ مليون مشاهدة.



• ارتفعت ميزانيته من 6 ملايين للحلقة الواحدة في الموسم الأول، إلى 15 مليون دولار في الموسم الثامن.

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