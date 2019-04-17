الشرنوبي في أولى حفلات ألبومه "زي الفصول الأربعة" غدًا

يستعد الفنان محمد الشرنوبي، لإحياء أولى حفلاته الغنائية، بعد صدور ألبومه الجديد "زي الفصول الأربعة"، وذلك على مسرح كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس. الخامس. يقام الحفل غدا، احتفالا بصدور أول ألبوم غنائي له على موقع الفييدوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق نسبة عالية. يذكر أن الشرنوبي طرح ألبومه "زي الفصول الأربعة" الشهر الماضي، وتضمن 10 أغنيات، تعاون فيهم مع كبار الشعراء، ومنهم "رياض الخولي، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة"، ومن الملحنين"تامر علي، إيهاب عبدالواحد".

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