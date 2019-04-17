بالصور.. سوسن بدر على خطى ميريل ستريب

أسبوعان كانت الفترة التي قامت خلالها الستايلست ريهام عصام برسم اسكتشات الشخصية الشريرة التي سيتم تقديمها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وتقوم بأدائها النجمة سوسن بدر، لترسم شكل الشخصية وملامحها، وهو ما اضطر الي تغيير شكلها بالكامل حيث خضعت لتغيير لون شعرها وشكله بالإضافة إلي طريقة المكياج التي استخدمها الماكيير محمود رشاد لتكون ملامحها أكثر قسوة

لتظهر تلك الملامح الشريرة بطريقة مختلفة اشبه بالاجانب لتكون اقرب من الشخصية التي قدمتها النجمة العالمية ميريل ستريب في فيلم "The Devil Wears Prada"، وأيضا الذي قدمته جلين كلوز في فيلم "102 Dalmatians"، وحدث ذلك خلال 3 ساعات فقط.فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كلمن أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان وتدور احداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.