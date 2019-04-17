بالصور.. سوسن بدر على خطى ميريل ستريب

أسبوعان كانت الفترة التي قامت خلالها الستايلست ريهام عصام برسم اسكتشات الشخصية الشريرة التي سيتم تقديمها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وتقوم بأدائها النجمة سوسن بدر، لترسم شكل الشخصية وملامحها، وهو ما اضطر الي تغيير شكلها بالكامل حيث خضعت لتغيير لون شعرها وشكله بالإضافة إلي طريقة المكياج التي استخدمها الماكيير محمود رشاد لتكون ملامحها أكثر قسوةلتظهر تلك الملامح الشريرة بطريقة مختلفة اشبه بالاجانب لتكون اقرب من الشخصية التي قدمتها النجمة العالمية ميريل ستريب في فيلم "The Devil Wears Prada"، وأيضا الذي قدمته جلين كلوز في فيلم "102 Dalmatians"، وحدث ذلك خلال 3 ساعات فقط.
فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل
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