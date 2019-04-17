فيديو.. محمد صبحي يشيد بدور لجنة الأفلام فى توثيق أحداث مهرجان شرم الشيخ

أشاد الفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح للشبابي، بدور لجنة الأفلام برئاسة المخرج كريم أسامة فى توثيق أحداث المهرجان.

وأبدي "صبحى" سعادته ، على ما شاهدته من أعمال لجنة الأفلام فى حفل الافتتاح وحماس هذه اللجنة من بداية الاستعدادات للمهرجان ، قائلا "إن المهرجان يعد أكبر مختبر معملي لتدريب الشباب لإخراج أعظم أبداع فنى ".

وأضاف "صبحي" أنه يتمنى أن تعود مصر للفترة التي كانت تنتج فيها سنويا ما يقرب من 35 عرضا مسرحيا، وأكثر من 50 مسلسلا دراميا.

من جانبه أعرب المخرج "كريم أسامة" عن سعادته البالغة برأى الفنان القدير محمد صبحي وأعجابه بالأعمال التى

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قامت بها لجنة المهرجان ، قائلا " أن رأى الفنان القدير "محمد صبحى " يعتبر فى حد ذاته تكريما لى" .

وأكد "صبحي " أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح شهد تطور كبيراً، وأصبحت دورته الرابعة أكثر تطوراً وإبداعاً من الدورات الماضية، وهناك زخم كبير من جانب العروض والشباب المشاركين، فعدد الدول المشاركة يزداد من دورة لأخرى، قائلا: من خلال متابعتى للعروض المشاركة فى هذه الدورة أشعر بسعادة بالغة بسبب رقى وتحضر الأعمال المشاركة.

ويذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى أقيم تحت رعاية

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميرى وترأس المهرجان شرفيًا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيًا الدكتورة إنجى البستاوى.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحى هو الفنان المصرى الوحيد حاليًا الذى يمتلك فرقة مسرحية ثابتة منذ أكثر من 45 عامًا ويقدم من خلالها أعماله وهى فرقة "ستوديو الممثل" والتى خرج منها أجيال وأجيال فى المسرح وانطلقوا فيما بعد إلى السينما والدراما ومع مرور الزمن تحولت فرقته لأكاديمية فنية يخرج منها الوجوه التمثيلية التى أثرت حركة الفن فى مصر والوطن العربى كما كون فرقة أخرى وهى "ستديو 80" وقدم من خلالها أعمالا أخرى مع الكاتب لينين الرملى.