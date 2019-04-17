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اختيار كريم أسامة مقدمًا لحفل تتويج ملكة المحجبات العرب وأفريقيا لـ 2019

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يقدم الإعلامي كريم أسامة، حفل تتويج ملكة المحجبات العرب وأفريقيا، المقرر إقامته، اليوم الأربعاء، وذلك بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وتضمنت لجنة تحكيم المسابقة كلاً من نهى حمدي رئيسة المهرجان، ومصممتي الأزياء المصريتين ومروة البغدادي، ومذيعة الراديو رانيا يحيى، والإعلاميين اللبنانيين زاريه باريكيان، وبدوان شحميني، والإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين، والشيف هند الديساوي من المغرب.

الجدير بالذكر أن كريم أسامة ترأس منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

الشبابي، بالإضافة إلى تقديمه حفل الختام للمهرجان بحضور القيادات السياسية ونجوم الفن والمجتمع، ويذكر إنه طرح مؤخراً إعلان بابجي الذى حقق الصدراة على موقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليونى مشاهد فى خلال ساعات، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها مسلسل «أفراح إبليس2» «فى اللا لا لاند»، و«هبة
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رجل الغراب ج4» و«مأمون وشركاه»، و«أستاذ ورئيس قسم»، و«العراف» مع الزعيم عادل إمام، و«لعبة إبليس» مع يوسف الشريف، و«طريقى» مع شيرين عبدالوهاب، و«حوارى بوخاريست» مع أمير كرارة وفيلم البدلة، كما قدم حفل ملكة جمال مصر وحفل ملكة جمال العرب وبرنامج «فانزى» مع النجوم والذى لاقى نجاحًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا ورواد التواصل الاجتماعى. بالإضافة إلى برنامج "مذيع العرب" ووصوله إلى تصفيات قائمة أفضل 20 مذيعًا من أصل 6000 على مستوى الوطن العربى، و تقديم حفل النجم تامر حسنى فى نادى سموحة، والمؤتمر الأول للفنان المغربى سعد لمجرد 2016.
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