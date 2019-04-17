اختيار كريم أسامة مقدمًا لحفل تتويج ملكة المحجبات العرب وأفريقيا لـ 2019

يقدم الإعلامي كريم أسامة، حفل تتويج ملكة المحجبات العرب وأفريقيا، المقرر إقامته، اليوم الأربعاء، وذلك بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
وتضمنت لجنة تحكيم المسابقة كلاً من نهى حمدي رئيسة المهرجان، ومصممتي الأزياء المصريتين رانيا يوسف ومروة البغدادي، ومذيعة الراديو رانيا يحيى، والإعلاميين اللبنانيين زاريه باريكيان، وبدوان شحميني، والإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين، والشيف هند الديساوي من المغرب.
الجدير بالذكر أن كريم أسامة ترأس منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرحالشبابي، بالإضافة إلى تقديمه حفل الختام للمهرجان بحضور القيادات السياسية ونجوم الفن والمجتمع، ويذكر إنه طرح مؤخراً إعلان بابجي الذى حقق الصدراة على موقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليونى مشاهد فى خلال ساعات، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها مسلسل «أفراح إبليس2» «فى اللا لا لاند»، و«هبة
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