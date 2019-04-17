يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي على أرض جامعة عين شمس. يقام الحفل غداً الخميس الموافق 18 إبريل، والدخول مصرح لجميع طلاب الجامعة. إبريل، والدخول مصرح لجميع طلاب الجامعة. يذكر أن صبري قد أحيا حفله الغنائي مساء أمس في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وشهد حضوراً كبيراً من محبيه، وقدم لهم مجموعة من أغنياته ومنها "أهد الدنيا، الراجل، حلوة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري في حفل غنائي بجامعة عين شمس غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.