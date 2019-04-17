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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:02 مساءً - تفاجئ الممثل التركي الشهير بطل مسلسل بطل مسلسل “الحفرة” كوبيلاي أكا بتعليق صادم على صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها برفقة الممثلة التركية ميراي دانير التي تشاركه بطولة العمل.
وجاء في التعليق:”أنتم أكثر ثنائيّ مثير للاشمئزاز شاهدته على الإطلاق، أتمنّى أنْ تتعرّض والدتك وأختك إلى الاغتصاب، إذا لم تنفصل عن ميراي”.
وقال كوبيلاي أكا: “أحترم رغباتكم وانتقاداتكم، لكنّي غاضب جدًا، من تأييد اغتصاب النّساء وتمنِّي هذا لأمي وأختي”، وقال، إنّه سيقاضي ذلك الشّخص، وذلك بحسب موقع “gerçek gündem”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا معجب لممثل تركي شهير: أتمنى أن تتعرض والدتك وأختك إلى الاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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