شاهدوا معجب لممثل تركي شهير: أتمنى أن تتعرض والدتك وأختك إلى الاغتصاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:02 مساءً - تفاجئ الممثل التركي الشهير بطل مسلسل بطل مسلسل “الحفرة” ​كوبيلاي أكا​ بتعليق صادم على صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها برفقة الممثلة التركية ميراي دانير التي تشاركه بطولة العمل.



وجاء في التعليق:”أنتم أكثر ثنائيّ مثير للاشمئزاز شاهدته على الإطلاق، أتمنّى أنْ تتعرّض والدتك وأختك إلى الاغتصاب، إذا لم تنفصل عن ميراي”.

وقال كوبيلاي أكا: “أحترم رغباتكم وانتقاداتكم، لكنّي غاضب جدًا، من تأييد اغتصاب النّساء وتمنِّي هذا لأمي وأختي”، وقال، إنّه سيقاضي ذلك الشّخص، وذلك بحسب موقع “gerçek gündem”.