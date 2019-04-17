شاهد.. مكسيم خليل يؤثر في احلام الاخرين في رمضان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:02 مساءً - كشف الفنان السوري مكسيم خليل​ عن الإعلان الدعائي لمسلسل “​صانع الأحلام​”، والذي يلعب بطولته ويعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشر مكسيم عبر حسابه على احد مواقع التواصل الإجتماعي، الإعلان الدعائي للمسلسل، كاشفا ان المسلسل سيعرض على قناة “ابو ظبي” خلال شهر رمضان واضاف: “نشالله تحبو و نكون على قد المسؤولية بتقديم شي جديد .. وبالتوفيق لكل المسلسلات و لكل الأصدقاء والزملاء خلال شهر رمضان”.

وتدور أحداث المسلسل حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران (​مكسيم خليل​)، ينجح بعد طول اجتهاد وإستناداً إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص.

المسلسل يشارك في بطولته أروى جودة، مكسيم خليل، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، إيلي متري، من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.